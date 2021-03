Fulminacci debutta Sanremo 2021 | la somiglianza particolare non sfugge

(Di giovedì 4 marzo 2021), il cantate ieri sera si è esibito per la prima volta all’Ariston tra i Big, ma a nessuno è sfuggita la forte. foto InstagramE’ andata in onda la seconda serata del Festival diche ha decretato, ancora solo con il voto della giuria demoscopica, la prima classifica generale provvisoria dei ventisei big in gara. Tra di loro anche un cantante forse poco noto al grande pubblico che ieri sera ha fatto il suo primo ingresso all’Ariston con la canzone dal titolo Santa Marinella, riscuotendo anche un discreto successo che deve far temere gli altri cantanti. Ad ogni modo, oltre che a godersi la bellezza della sua canzone, il web sempre sul pezzo non ha potuto fare a meno di notare una certa ...

ariesyesimhere : RT @AleIannacci: #Fulminacci debutta con un’interpretazione intima e coinvolgente. Tra i migliori esordienti al Festival. #Sanremo2021 - AleIannacci : #Fulminacci debutta con un’interpretazione intima e coinvolgente. Tra i migliori esordienti al Festival. #Sanremo2021 - eurofestivalit : #Sanremo2021 il “borghese in borghese” #Fulminacci debutta al Festival con #SantaMarinella - GQitalia : Vincitore nel 2019 come esordiente, il cantautore debutta tra i Campioni al Festival con la canzone «Santa Marinell… -

Ultime Notizie dalla rete : Fulminacci debutta

... Elodie 'the woman in red' Sanremo 2021, all'Aristonil pubblico di palloncini Sanremo, ... Fasma, Fedez - Michielin, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Arisa, Gaia,, ...Esulta ancora prima di cantare la sua 'Torno a te' Random ,con 'Santa marinella' e Willie Peyote con 'Mai dire mai'. Penultimo artista in gara Gio Evan con 'Arnica', mentre chiude ...Il 'debutto' di Francesco Guccini, mai scelto prima per la serata delle cover, e un'inedita doppietta di Giovanni Lindo Ferretti sono tra le curiosità delle canzoni scelte dai Big per la terza serata ...Festival di Sanremo, pagelle seconda serata: Elodie è la regina, ok Fiorello e Amadeus, Willie Peyote sorpresa tra i cantanti in gara.