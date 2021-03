Elden Ring tra PvP, classi e multiplayer in nuovi rumor (Di giovedì 4 marzo 2021) FromSoftware non ha ancora accennato nessun dettaglio per quanto riguarda Elden Ring, ma in questi giorni gli insider si stanno scatenando condividendo ipotetici dettagli su uno dei giochi più attesi dai fan. Questa volta attraverso il forum di ResetEra, Onnipotent, che in passato si è dimostrato un membro affidabile, ha confermato che Elden Ring presenterà funzionalità PvP e multiplayer online. PvP e multiplayer non sono le uniche caratteristiche che torneranno in Elden Ring, poiché il gioco presenterà la stessa creazione del personaggio e lo stesso sistema di classi visto nella serie Souls. Onnipotent ha anche commentato il trailer di Elden Ring trapelato online questa settimana. Secondo l'insider, è ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021) FromSoftware non ha ancora accennato nessun dettaglio per quanto riguarda, ma in questi giorni gli insider si stanno scatenando condividendo ipotetici dettagli su uno dei giochi più attesi dai fan. Questa volta attraverso il forum di ResetEra, Onnipotent, che in passato si è dimostrato un membro affidabile, ha confermato chepresenterà funzionalità PvP eonline. PvP enon sono le uniche caratteristiche che torneranno in, poiché il gioco presenterà la stessa creazione del personaggio e lo stesso sistema divisto nella serie Souls. Onnipotent ha anche commentato il trailer ditrapelato online questa settimana. Secondo l'insider, è ...

Elden Ring in nuovi leak dopo i trailer trapelati recentemente in rete Grazie ad una serie di clip e trailer trapelati in rete all'inizio di questa settimana, abbiamo potuto dare un primo sguardo a Elden Ring, titolo sviluppato da FromSoftware e tanto atteso dai fan. Ora apparentemente arrivano nuovi dettagli sul gioco di nuovo dal content creator cinese che lo scorso anno ha mostrato anche ...

