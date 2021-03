Chi sono gli Extraliscio e Davide Toffolo ieri sul palco di Sanremo (Di giovedì 4 marzo 2021) Gli Extraliscio si sono esibiti ieri sul palco di Sanremo insieme a Davide Toffolo, portando la loro personale versione del liscio contemporaneo ieri sera è salito sul palco un gruppo gli Extraliscio con Davide Toffolo. La band nasce dall’incontro dello sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, la star del liscio Moreno Il Biondo e la “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara. Gli Extraliscio nascono nel 2014 grazie all’incontro tra il compositore Mirco Mariani e Moreno il Biondo, leggendario capo orchestra di Casadei anni ’90 e fondatore dell’Orchestra Grande Evento, avvenuto grazie a Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei. A loro, si è unito Mauro ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Glisiesibitisuldiinsieme a, portando la loro personale versione del liscio contemporaneosera è salito sulun gruppo glicon. La band nasce dall’incontro dello sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, la star del liscio Moreno Il Biondo e la “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara. Glinascono nel 2014 grazie all’incontro tra il compositore Mirco Mariani e Moreno il Biondo, leggendario capo orchestra di Casadei anni ’90 e fondatore dell’Orchestra Grande Evento, avvenuto grazie a Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei. A loro, si è unito Mauro ...

Benji_Mascolo : Grazie di cuore a chi ha preso una copia e ascoltato l’album “California”. Il vostro supporto è indispensabile per… - DSantanche : Ecco chi sono veramente i buonisti, quelli che vogliono l’Africa in Italia. Altro che “umanità”, questi vogliono gu… - TizianoFerro : Un anno che non vedo l’Italia. Un anno del quale non voglio lamentarmi per rispetto a chi ha perso qualcuno, il lav… - Ciccillo_56 : @PaoloBorg La dx, sono convito, non lo avrebbe mai fatto. Tutti sanno chi sono gli odiatori! - SalpadrinoT : @mino_7th @mgpg07 poi 'assoluta libertà' forse c'è stata per chi se ne è fottuto (anche perché i controlli, almeno… -