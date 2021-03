Ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 (confrontata con gli anni precedenti) (Di giovedì 4 marzo 2021) Quali sono stati gli Ascolti della seconda puntata del Festival di Sanremo del 2021? Se la prima serata di Amadeus con Ibrahimovic ha totalizzato 8.363.000 telespettatori ottenendo il 46,6% di share, la seconda serata con Elodie co-conduttrice ha fatto 7.586.000 telespettatori con il 42,1% di share. L’anno scorso (Amadeus) la seconda puntata ha ottenuto una media di 9.693.000 telespettatori con il 53,3% di share; mentre nel 2019 (Claudio Baglioni) venne visto da 9.144.000 telespettatori e 47,3% di share. Nel 2018 (Claudio Baglioni), invece, la seconda puntata ottenne come media 9.687.000 spettatori ed il 47,70% di share. Nel 2017 (Carlo Conti), la seconda puntata fu vista da ... Leggi su biccy (Di giovedì 4 marzo 2021) Quali sono stati glipuntata deldidel? Se la primadi Amadeus con Ibrahimovic ha totalizzato 8.363.000 telespettatori ottenendo il 46,6% di share, lacon Elodie co-conduttrice ha fatto 7.586.000 telespettatori con il 42,1% di share. L’anno scorso (Amadeus) lapuntata ha ottenuto una media di 9.693.000 telespettatori con il 53,3% di share; mentre nel 2019 (Claudio Baglioni) venne visto da 9.144.000 telespettatori e 47,3% di share. Nel 2018 (Claudio Baglioni), invece, lapuntata ottenne come media 9.687.000 spettatori ed il 47,70% di share. Nel 2017 (Carlo Conti), lapuntata fu vista da ...

IlContiAndrea : Un grande merito #Sanremo2021 ce l’ha: si discute (per fortuna) di temi leggeri come ascolti e share come fossero r… - OndeFunky : Una delle poche che mi è piaciuta ancora di più che agli ascolti. Brava @malikayane con la marcia in più della legg… - Raiofficialnews : Tutti i dati della seconda serata di #Sanremo2021?? - Cosmicpolitan_ : RT @fabiofabbretti: Ascolti #Sanremo2021: oltre 2 milioni e l'11.3% in meno rispetto al 2020. Il picco in valori assoluti è di Elodie che p… - StraNotizie : Ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 (confrontata con gli anni precedenti)… -