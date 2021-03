Amadeus che non sa che i Negramaro devono cantare due volte per Lucio Dalla

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Oggi è il 4 marzo 1943, oggi è il compleanno di”. Con queste parole viene inaugurata la terza serata del 71esimo festival di Sanremo, lanciando l’arrivo sul palco dell’Ariston deiche omaggeranno uno dei cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana, morto nel 2012.li presenta, e loro salgono sul palco e cantano “4 marzo 1943”, emozionando i telespettatori. E forse anche i presenti (che, sappiamo son pochi). E infatti (forse) vittima dell’emozione è stato anche, che ringrazia Giuliano Sangiorgi e ricorda “Non li lasciamo andar via, tornano dopo a”. Un attimo d silenzio, il frontman deilo guarda, si guarda intorno, come a dire: ma come?. E dice: “Guarda in verità mi donoregia ...

Il gruppo capitanato da Giuliano Sangiorgi è legato a sua volta a questo giorno: sedici anni fa usciva l'album Mentre Tutto Scorre,è stato l'inizio di una grande storia. 'Bisogna omaggiare la ...Ad accompagnaree Fiorello, è la top model Vittoria Ceretti. Tra gli ospiti più attesi, la ... Orietta Berti con Le Deva in 'Ioamo solo te', Gio Evan con i cantanti di The Voice Senior in '...Sanremo 2021, terza serata al via fra duetti e cover per i Big impegnati nella kermesse canora per eccellenza. Ad aprire la serata l'omaggio a Lucio Dalla, con Giuliano Sangiorgi e i Negramaro. Questa ...TIM Unica è il concorso TIM lanciato in occasione di Sanremo 2021 che consente ai propri clienti di vincere numerosi premi tra cui un viaggio di 365 giorni.