Al Palio di Siena per i cavalli infortunati arriva l' ambulanza

AGI Nel 2020 il covid ha azzerato le edizioni del Palio. E, come per tante altre iniziative, ancora non si sa se quest'anno si correranno le due tradizionali competizioni fra le contrade. Ma chi lavora per questa millenaria manifestazione gioca di contropiede. Un team di specialisti ha infatti messo a punto un'ambulanza per cavalli. Un concentrato di tecnologia che consentirà di trasportare gli animali in fretta e senza ulteriori traumi, quando feriti. E' quanto realizzato a Siena per i 'campioni' che corrono in Piazza del Campo. L'ambulanza è dotata di una speciale barella che permette in tutta sicurezza il sollevamento dell'animale per posizionarlo all'interno del mezzo e possiede attrezzature che permettono ai veterinari di intervenire già in fase di trasporto verso la ...

Ultime Notizie dalla rete : Palio Siena Chiusa Douglas e ora rischia pure Siena ... di cui 2 in provincia di Siena: quello di Poggibonsi, che e' stato già chiuso , e uno dei negozi di Siena. Sono 7 le lavoratrici che perderanno il lavori, 2 in Valdelsa e 5 nella città del Palio. Il ...

Il cavallo scosso e gli anelli di Orietta C'è una sottotrama da palio di Siena a Sanremo, almeno secondo Matteo Bordone e gli altri del podcast sul ...

