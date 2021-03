Acqua ossigenata e limone, un disinfettante contro il Sars-Cov-2 (Di giovedì 4 marzo 2021) – La lotta al virus passa anche per ingredienti semplici come il limone e l’Acqua ossigenata, lo hanno scoperto ricercatori dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Scitec) in collaborazione con l’Ospedale universitario “Luigi Sacco” di Milano. Dopo più di un anno di lotta alla pandemia, anche attraverso l’uso di quantità massicce di soluzioni disinfettanti, che secondo i ricercatori, può portare “alla formazione di sottoprodotti potenzialmente nocivi prodotti dall’interazione tra il principio attivo disinfettante con il materiale presente nell’ambiente”, arrivano, finalmente, prodotti più naturali da usare per salvaguardare l’igiene. “Il perossido di idrogeno acquoso al 3%, che tutti conosciamo come Acqua ossigenata tra ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021) – La lotta al virus passa anche per ingredienti semplici come ile l’, lo hanno scoperto ricercatori dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Scitec) in collaborazione con l’Ospedale universitario “Luigi Sacco” di Milano. Dopo più di un anno di lotta alla pandemia, anche attraverso l’uso di quantità massicce di soluzioni disinfettanti, che secondo i ricercatori, può portare “alla formazione di sottoprodotti potenzialmente nocivi prodotti dall’interazione tra il principio attivocon il materiale presente nell’ambiente”, arrivano, finalmente, prodotti più naturali da usare per salvaguardare l’igiene. “Il perossido di idrogeno acquoso al 3%, che tutti conosciamo cometra ...

