VACCINI E MASCHERINE OBBLIGATORIE INFRANGONO I 10 PUNTI DEL CODICE DI NORIMBERGA? (Di mercoledì 3 marzo 2021) LA STORIA: Coloro che gestiscono il culto COVID si stanno impegnando nella sperimentazione medica forzata sulla popolazione mondiale tramite maschere OBBLIGATORIE e VACCINI obbligatori (programmati). LE IMPLICAZIONI: Il CODICE di NORIMBERGA è stato creato 74 anni fa come punto di riferimento etico per fermare lo sfruttamento attraverso sperimentazioni mediche indesiderate. Maschere e VACCINI obbligatori, presumibilmente giustificati proviene da Database Italia.

DSantanche : Dopo le mascherine inutili, i vaccini mancanti, le terapie intensive aggiuntive autorizzate troppo tardi e le sirin… - ChrisEriksen_24 : #coronavirus in #Lombardia, alla Corte dei conti aperte indagini su #vaccini , mascherine ed emergenza sanitaria.… - ControEuro : Ancora non hanno capito i paurosi del mostro Covid che i famosi esperti de sto cazzo troveranno sempre una causa fa… - Theskeptical_ : RT @LileStarseed: Quindi i #lockdown, il coprifuoco, le attività chiuse, le #mascherine, i banchi a rotelle e i #vaccini non servono a scon… - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, alla Corte dei conti aperte indagini su vaccini, mascherine ed emergenza sanitaria… -