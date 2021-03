Ue | Melilli | ‘bene Gentiloni su sospensione patto stabilità’

Leggi su ildenaro

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – "La scelta della Commissione europea, spinta dal pregevole lavoro del Commissario Paolo, di sospendere anche per il prossimo anno ildi stabilità è una notizia positiva per tutta l'economia europea.ha giustamente sottolineato come in questo momento sia necessario continuare a dare sostegno alle economie dei paesi europei ed è altrettanto significativo aver precisato che le revisioni deldi stabilità dovranno tener conto delle situazioni dei singoli paesi e della possibilità di ciascuno di accelerare il ritorno alle condizioni pre-crisi". Ad affermarlo in una nota è il presidente della commissione Bilancio, Fabio.