"Sono stata trattata come un cane": lo sfogo dell'ex tronista

Rosa Perrotta, ex tronista di 'Uomini e Donne', ha raccontato attraverso una story postata sul proprio profilo Instagram di essere stata infastidita mentre si trovava in sella ad una bicicletta nelle vicinanze di un set a Milano. Qualcuno, come racconta la stessa Perrotta, le avrebbe dato fastidio con comportamenti quantomeno censurabili, mentre si trovava in giro per il capoluogo meneghino: "Ma come cavolo siete educati? Possibile che nel 2021 una donna ancora debba sentire queste porcate per strada? Gente che si permette di trattarmi come un cane. Tu mi stai violando, mi stai violentando anche così. Li ho mandati a ca…re e anche poco gentilmente". Dopo circa due ore dall'accaduto, Rosa Perrotta è tornata sui social network ed ha continuato lo sfogo.

