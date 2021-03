Sanremo | Orietta Berti inseguita e fermata dalla polizia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Rocambolesca scena da film per le vie di, con protagonista. L’artista in gara al Festival diè statada tre macchine dellache l’hanno vista viaggiare dopo che era scattato il coprifuoco. Alla fine i poliziotti, che non l’avevano riconosciuta, l’hanno anche scortata fino a destinazione per verificare la veridicità dei suo racconto. Il Festival dinon è ancora iniziato ma Articolo completo: dal blog SoloDonna

francescacheeks : “Chiacchiere tra ragazze” con Orietta Berti ora è su @VanityFairIt! Tra un “quasi arresto” e l’altro parliamo di mo… - repubblica : Orietta Berti viola il coprifuoco: 'Mi hanno inseguita da tre auto della polizia' - HuffPostItalia : Orietta Berti viola il coprifuoco a Sanremo: 'Sono stata inseguita da 3 auto della polizia' - AgenziaOpinione : RAI – RADIO 2 * “ I LUNATICI ": – SANREMO / ORIETTA BERTI, « MIO MARITO HA AVUTO IL COVID , NON RIESCE A RECUP… - zazoomblog : Sanremo 2021: Orietta Berti in gara con “Quando ti sei innamorato” (Testo e Video) - #Sanremo #2021: #Orietta… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Orietta

...arrivare all'Ariston già vestiti e come ci ha tenuto a precisareBerti (che è una che di Festival se ne intende) 'mica posso arrivare tutta stropicciata'. Così, quest'anno, i look di......arrivare all'Ariston già vestiti e come ci ha tenuto a precisareBerti (che è una che di Festival se ne intende) 'mica posso arrivare tutta stropicciata'. Così, quest'anno, i look di...Rocambolesca scena da film per le vie di Sanremo, con protagonista Orietta Berti. L’artista in gara al Festival di Sanremo è stata inseguita ...Devono arrivare all'Ariston già vestiti e come ha sottolineato Orietta Berti (che è una persona che conosce il Festival) "non posso offendermi". Così, ...