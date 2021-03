Sanremo, in platea spunta un ospite inatteso - (Di mercoledì 3 marzo 2021) Francesca Galici Tra i palloncini che hanno rallegrato la seconda serata del festival di Sanremo, ecco spuntare un gonfiabile molto particolare a tinte hot Ieri, la prima serata del festival di Sanremo è iniziata con un lungo monologo di Fiorello, che ha potuto contare sulla valida spalla di Amadeus per le sue battute affilate e anche satiriche. Lo showman siciliano ha giocato sull'inedita presenza di poltrone vuote al teatro Ariston, dove non fino a ieri non era mai andato in onda uno spettacolo senza pubblico. Su quelle sedute, nel corso dei decenni, si sono accomodati i personaggi più vari e disparati, le personalità più note e tantissimi italiani comuni, appassionati della kermesse. La pandemia ha svuotato anche il teatro Aristono ma Fiorello è riuscito a giocarci su e a divertire almeno il pubblico a casa. Oggi, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Francesca Galici Tra i palloncini che hanno rallegrato la seconda serata del festival di, eccore un gonfiabile molto particolare a tinte hot Ieri, la prima serata del festival diè iniziata con un lungo monologo di Fiorello, che ha potuto contare sulla valida spalla di Amadeus per le sue battute affilate e anche satiriche. Lo showman siciliano ha giocato sull'inedita presenza di poltrone vuote al teatro Ariston, dove non fino a ieri non era mai andato in onda uno spettacolo senza pubblico. Su quelle sedute, nel corso dei decenni, si sono accomodati i personaggi più vari e disparati, le personalità più note e tantissimi italiani comuni, appassionati della kermesse. La pandemia ha svuotato anche il teatro Aristono ma Fiorello è riuscito a giocarci su e a divertire almeno il pubblico a casa. Oggi, ...

