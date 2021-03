Sanremo 2021, Fiorello lascia la conferenza stampa piangendo: la commozione mentre parla dei ragazzi e della pandemia (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Sto soffrendo con le mie figlie, si stanno abituando a tutto questo”. Colpo di scena durante la conferenza stampa di oggi, 3 marzo 2021, dopo la prima serata di Sanremo: Fiorello lascia l’incontro con i giornalisti in lacrime dopo essersi commosso mentre rispondeva a una domanda. La stampa gli aveva fatto una domanda sui bambini e i ragazzi che stanno seguendo la didattica a distanza a causa della pandemia di Covid-19. Ieri è stato presentato un Dpcm che prevede la chiusura di tutte le scuole (non solo le superiori, ma anche medie ed elementari, in zona rossa o nelle zone con un’alta incidenza di contagi). “Ho una figlia adolescente, provo dolore se penso che si sta perdendo le cose più belle ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Sto soffrendo con le mie figlie, si stanno abituando a tutto questo”. Colpo di scena durante ladi oggi, 3 marzo, dopo la prima serata dil’incontro con i giornalisti in lacrime dopo essersi commossorispondeva a una domanda. Lagli aveva fatto una domanda sui bambini e iche stanno seguendo la didattica a distanza a causadi Covid-19. Ieri è stato presentato un Dpcm che prevede la chiusura di tutte le scuole (non solo le superiori, ma anche medie ed elementari, in zona rossa o nelle zone con un’alta incidenza di contagi). “Ho una figlia adolescente, provo dolore se penso che si sta perdendo le cose più belle ...

