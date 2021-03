Psg, Kean positivo al Covid (Di mercoledì 3 marzo 2021) Moise Kean non sarà presente questa sera a Bordeaux per la gara del Psg contro i Girondini valida per la ventottesima giornata del massimo campionato francese. Il 21enne attaccante italiano è infatti risultato positivo al Covid-19 in mattinata. Non ha fatto il viaggio con la comitiva capitolina ed è rimasto a Parigi, ha spiegato il club su Twitter. Kean "Rispetterà quindi l'isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato" . Si tratta di un altro colpo per Paris-SG, già privato in prima linea di Kylian Mbappé (squalificato), Neymar e Angel Di Maria (in recupero).caption id="attachment 1095295" align="alignnone" width="3910" Psg Kean (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) Moisenon sarà presente questa sera a Bordeaux per la gara del Psg contro i Girondini valida per la ventottesima giornata del massimo campionato francese. Il 21enne attaccante italiano è infatti risultatoal-19 in mattinata. Non ha fatto il viaggio con la comitiva capitolina ed è rimasto a Parigi, ha spiegato il club su Twitter."Rispetterà quindi l'isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato" . Si tratta di un altro colpo per Paris-SG, già privato in prima linea di Kylian Mbappé (squalificato), Neymar e Angel Di Maria (in recupero).caption id="attachment 1095295" align="alignnone" width="3910" Psg(getty images)/caption ITA Sport Press.

