Patrick Zaki, i Giovani Democratici di Roma chiedono la cittadinanza onoraria (Di mercoledì 3 marzo 2021) cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente in carcere in Egitto da ormai troppo tempo: è questa la richiesta dei Giovani Democratici di Roma. “L’Egitto ha prorogato per ulteriori 45 giorni la detenzione vergognosa e ingiusta nei confronti di Patrick Zaki. I Giovani Democratici di Roma chiedono al consiglio Comunale, attraverso il gruppo del Partito Democratico al Campidoglio, di avviare la procedura per il rilascio della cittadinanza onoraria di Roma Capitale per Patrick Zaki, studente e ragazzo detenuto in Egitto. Roma deve dare un segnale forte contro la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021), lo studente in carcere in Egitto da ormai troppo tempo: è questa la richiesta deidi. “L’Egitto ha prorogato per ulteriori 45 giorni la detenzione vergognosa e ingiusta nei confronti di. Idial consiglio Comunale, attraverso il gruppo del Partito Democratico al Campidoglio, di avviare la procedura per il rilascio delladiCapitale per, studente e ragazzo detenuto in Egitto.deve dare un segnale forte contro la ...

Corriere : «La famiglia di Zaki è esausta, l’Italia non si dimentichi di loro» - lauraboldrini : Continua l'abuso del regime di al Sisi: altri 45 giorni di detenzione per #Zaki. Di fronte a questa sempre più int… - amnestyitalia : Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki. Serve un’azione forte da parte delle istituzioni italiane! Dire 'aspet… - romeoperrotta : RT @matteoricci: Appello Sindaci a Governo per cittadinanza italiana e onoraria a Patrick George Zaki. Italia e Unione Europea attivino ogn… - dariocruz73 : RT @paoloborrometi: L’Egitto se ne frega dei diritti ed il nostro Paese non può far finta di nulla. Dopo aver massacrato Giulio #Regeni e… -