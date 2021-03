Palermo, Filippi: “Merito dei ragazzi ma un derby cosi non me lo sarei immaginato” (Di giovedì 4 marzo 2021) Vittoria al debutto sulla panchina del Palermo per il tecnico Filippi che ha commentato così il match col Catania: “Non me lo sarei immaginato.Ci tenevo perché la squadra si è allenata bene in questi giorni. E’ stata unita compatta e ha lavorato bene su cose essenziali. Giocare uno contro uno, raddoppiare i compagni in difficoltà. Il Merito va ai ragazzi e alla loro interpretazione. Ho detto che la squadra è allenata bene e sa tenere il campo bene. Bisognava annullare i momenti di blackout. La difesa li ha costantemente aggrediti, anche in inferiorità numerica. Ottimi Silipo e Valente”. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Vittoria al debutto sulla panchina delper il tecnicoche ha commentato così il match col Catania: “Non me lo.Ci tenevo perché la squadra si è allenata bene in questi giorni. E’ stata unita compatta e ha lavorato bene su cose essenziali. Giocare uno contro uno, raddoppiare i compagni in difficoltà. Ilva aie alla loro interpretazione. Ho detto che la squadra è allenata bene e sa tenere il campo bene. Bisognava annullare i momenti di blackout. La difesa li ha costantemente aggrediti, anche in inferiorità numerica. Ottimi Silipo e Valente”. ITA Sport Press.

