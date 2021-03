Nocera Inferiore | l’Usca non risponde ai cittadini | il Sindaco interviene

Leggi su anteprima24

– IlManlio Torquato, ricevute numerose segnalazioni diche lamentavano l' impossibilità di mettersi in contatto tramite i contatti telefonici forniti dall' Asl per ottenere assistenza dalle Usca territoriali di competenza, ha provveduto personalmente a contattare i numeri forniti alla cittadinanza. Ha constatato, purtroppo, l' impossibilità di ottenere l'assistenza sanitaria in quanto gli stessi erano inaccessibili. Pertanto reputa grave la situazione riscontrata a fronte del peggioramento dello scenario epidemiologico in corso. Formalizzerà una richiesta di chiarimenti per l' immediato ripristino del servizio all' utenza.