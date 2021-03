Lazio, Inzaghi ha perso una “freccia” per la Juve (Di mercoledì 3 marzo 2021) Manuel Lazzari ha rimediato un’elongazione al polpaccio dopo aver abbandonato il campo dolorante durante Bologna-Lazio, l’ultima sfida giocata dalla squadra di Inzaghi. L’esterno destro biancoceleste dovrà fermarsi per un paio di settimane, il suo rientro in campo è previsto per la sfida contro l’Udinese del prossimo 21 marzo, l’ultima prima della sosta del campionato. Lazzari Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Manuel Lazzari ha rimediato un’elongazione al polpaccio dopo aver abbandonato il campo dolorante durante Bologna-, l’ultima sfida giocata dalla squadra di. L’esterno destro biancoceleste dovrà fermarsi per un paio di settimane, il suo rientro in campo è previsto per la sfida contro l’Udinese del prossimo 21 marzo, l’ultima prima della sosta del campionato. Lazzari Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

