La Rappresentante di Lista, queer pop a Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Veronica Lucchesi, di origini toscane, forma la band La Rappresentante di Lista, comparsa a Sanremo già l’anno scorso, dopo l’incontro con Dario Mangiaracina, nel 2011. I due hanno sensibilità musicali opposte, lei ama il rock and roll e il cantautorato inglese e americano, mentre lui preferisce quello nostrano. Li unisce l’amore per l’opera lirica e la dedizione al teatro (si incontrano nella provincia di Palermo, tra le prove dello spettacolo Educazione Fisica) e iniziano a suonare insieme. Da lì nasce questo vortice queer pop, musica “libera dagli schemi di genere”, che mescola tante influenze per arrivare ad una sonorità eclettica. A tratti elettropop, a tratti intimamente acustica, a tratti canto popolare, Veronica e Dario ne parlano in termini di percorso di ricerca creativa. Percorso che, essendo solo agli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Veronica Lucchesi, di origini toscane, forma la band Ladi, comparsa agià l’anno scorso, dopo l’incontro con Dario Mangiaracina, nel 2011. I due hanno sensibilità musicali opposte, lei ama il rock and roll e il cantautorato inglese e americano, mentre lui preferisce quello nostrano. Li unisce l’amore per l’opera lirica e la dedizione al teatro (si incontrano nella provincia di Palermo, tra le prove dello spettacolo Educazione Fisica) e iniziano a suonare insieme. Da lì nasce questo vorticepop, musica “libera dagli schemi di genere”, che mescola tante influenze per arrivare ad una sonorità eclettica. A tratti elettropop, a tratti intimamente acustica, a tratti canto popolare, Veronica e Dario ne parlano in termini di percorso di ricerca creativa. Percorso che, essendo solo agli ...

trash_italiano : ???? Ordine esibizioni seconda serata #Sanremo2021 Orietta Berti Bugo Gaia Lo Stato Sociale Irama* (con video del… - rtl1025 : ?????? Nuovo cambio di scaletta per la seconda serata di #Sanremo2021. Ecco l’ordine di uscita dei 13 big: Orietta Ber… - IlContiAndrea : #Irama rimane in gara dopo l'ok delle discografiche. Ordine di uscita dei Big stasera: Orietta Berti, Bugo, Gaia, L… - blake_angy : RT @SanremoFestFans: Cambio di scaletta per la SECONDA SERATA di #Sanremo2021: Orietta Berti, Bugo, Gaia, Lo Stato Sociale, La rappresenta… - dubitoditutto : RT @Sanremo_2021: +++NUOVO ORDINE DI ESECUZIONE STASERA: OriettaBerti Bugo Gaia Lo StatoSociale Irama Ermal Meta Malika Ayane Extraliscio… -