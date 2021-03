“Ibrahimovic non sarà sul palco”. Sanremo 2021, arriva l’annuncio di Amadeus: il motivo della sua assenza (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo il debutto, è già tempo di pensare alla seconda serata del Festival di Sanremo. Ci sarà Fiorello con le sue performance che hanno colpito il pubblico e ci sarà anche Achille Lauro i cui look sono tra i temi più dibattuti sui social. Ovviamente lo spazio più importante sarà quello della musica con le esibizioni dei quattro giovani (Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty, dellai) e dei 13 big Orietta Berti, Bugo, Stato Sociale, Gaia, Irama, Ermal Meta, Malika Ayane, Extraliscio feat. Davide Toffolo, La Rappresentante di lista, Random, Fulminacci, Willy Peyote e GioEvan. La partecipazione di Irama è rimasta in bilico, dopo la positività di un membro del suo staff. Da regolamento il cantante dovrebbe quindi essere escluso poiché dovrebbe fare la quarantena obbligatoria. Dopo l’ok da ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo il debutto, è già tempo di pensare alla seconda serata del Festival di. CiFiorello con le sue performance che hanno colpito il pubblico e cianche Achille Lauro i cui look sono tra i temi più dibattuti sui social. Ovviamente lo spazio più importantequellomusica con le esibizioni dei quattro giovani (Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty,i) e dei 13 big Orietta Berti, Bugo, Stato Sociale, Gaia, Irama, Ermal Meta, Malika Ayane, Extraliscio feat. Davide Toffolo, La Rappresentante di lista, Random, Fulminacci, Willy Peyote e GioEvan. La partecipazione di Irama è rimasta in bilico, dopo la positività di un membro del suo staff. Da regolamento il cantante dovrebbe quindi essere escluso poiché dovrebbe fare la quarantena obbligatoria. Dopo l’ok da ...

