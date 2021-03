I Verdi di nuovo in Parlamento: nasce il nuovo gruppo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Stando alle indiscrezioni, presto potrebbe tornare in Parlamento il simbolo dei Verdi. Lo storico partito dopo ben 13 anni dall'ultima volta potrebbe fare di nuovo capolino in Parlamento. I primi tre parlamentari che potrebbero dare vita alla riproposizione dello storico partito provengono da Leu, +Europa e M5S. Cosa succede in Parlamento adesso Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente ha annunciato la sua fuoriuscita dal gruppo Parlamentare di Liberi e Uguali. La notizia però è la sua intenzione di creare in Parlamento, una componente ecologista nel gruppo Misto, dove la parlamentare adesso aderirà. E sarà un gruppo a cui aderiranno anche l'ex +Europa Alessandro Fusacchia e l'ex grillino nonché ex Ministro ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 3 marzo 2021) Stando alle indiscrezioni, presto potrebbe tornare inil simbolo dei. Lo storico partito dopo ben 13 anni dall'ultima volta potrebbe fare dicapolino in. I primi tre parlamentari che potrebbero dare vita alla riproposizione dello storico partito provengono da Leu, +Europa e M5S. Cosa succede inadesso Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente ha annunciato la sua fuoriuscita dalParlamentare di Liberi e Uguali. La notizia però è la sua intenzione di creare in, una componente ecologista nelMisto, dove la parlamentare adesso aderirà. E sarà una cui aderiranno anche l'ex +Europa Alessandro Fusacchia e l'ex grillino nonché ex Ministro ...

zazoomblog : I Verdi di nuovo in Parlamento: nasce il nuovo gruppo - #Verdi #nuovo #Parlamento: #nasce - jvststopyoucry : i miei capelli sono diventati verdi :(( voglio farli di nuovo blu uffa - kiki_viola8 : RT @Claudia54166870: Speriamo di avere presto un nuovo partito dei Verdi per l’Italia. Ce n’è davvero bisogno. Grazie @RossellaMuroni e @lo… - Tekneco : Dalla combinazione tra #alghe verdi, acqua, zucchero e batteri, nascono dei micro-reattori per la produzione sosten… - FranFerrante : RT @Claudia54166870: Speriamo di avere presto un nuovo partito dei Verdi per l’Italia. Ce n’è davvero bisogno. Grazie @RossellaMuroni e @lo… -