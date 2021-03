Gazzetta: De Laurentiis chiede il rinvio di Juve-Napoli, ma è solo un’ipotesi (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport scrive che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha chiesto alla Lega Serie A il rinvio ulteriore di Juventus-Napoli, la partita mai giocata a inizio ottobre per il no dell’Asl alla trasferta degli azzurri a Torino. Sarebbe però niente più di un’ipotesi, visto che, se la Juve proseguirà il cammino in Champions, non ci sarebbero altre date disponibili oltre a quella già preventivata del 17 marzo. “Resta un’idea, per il momento. Aurelio De Laurentiis ha chiesto ai vertici della Lega calcio di posticipare ancora lo svolgimento di Juventus-Napoli, non disputata il 4 ottobre scorso, per il divieto imposto dalla Asl Napoli 1 al club napoletano di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladello Sport scrive che il presidente del, Aurelio De, ha chiesto alla Lega Serie A ilulteriore dintus-, la partita mai giocata a inizio ottobre per il no dell’Asl alla trasferta degli azzurri a Torino. Sarebbe però niente più di, visto che, se laproseguirà il cammino in Champions, non ci sarebbero altre date disponibili oltre a quella già preventivata del 17 marzo. “Resta un’idea, per il momento. Aurelio Deha chiesto ai vertici della Lega calcio di posticipare ancora lo svolgimento dintus-, non disputata il 4 ottobre scorso, per il divieto imposto dalla Asl1 al club napoletano di ...

