Ecco come segnalare un profilo per richiedere la sua eliminazione (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questa guida nasce con l’intento di mostrare al lettore come richieder l’eliminazione di un profilo che ha commesso un reato e/o ha violato le regole previste dal sito nel quale è ospitato. Quindi non crediate che eliminare un profilo sia così facile. Occorrono delle valide ragioni affinchè la segnalazione sia accolta !!! Vai subito alla pagina della guida click qui oppure scendi in basso e seleziona la piattaforma per la quale si richiede la rimozione del profilo con un click. Ebay Facebook Google Instagram Linkedin Pinterest Skype Spotify Telegram Tripadvisor Tumblr Twitter Whatsapp Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da . Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questa guida nasce con l’intento di mostrare al lettorerichieder l’di unche ha commesso un reato e/o ha violato le regole previste dal sito nel quale è ospitato. Quindi non crediate che eliminare unsia così facile. Occorrono delle valide ragioni affinchè la segnalazione sia accolta !!! Vai subito alla pagina della guida click qui oppure scendi in basso e seleziona la piattaforma per la quale si richiede la rimozione delcon un click. Ebay Facebook Google Instagram Linkedin Pinterest Skype Spotify Telegram Tripadvisor Tumblr Twitter Whatsapp Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .

FratellidItalia : ?? Ecco come finisce il mito dell'accoglienza nel Mediterraneo?? Questi soggetti il Mediterraneo non lo devono più v… - Europarl_IT : Da oggi cambia il sistema di classificazione delle etichette energetiche. Come sarà la nuova etichetta? Per esemp… - WRicciardi : Ricciardi: chiusure, confini, quarantene... Come smettere di inseguire il virus - simorugg : @RobertoHusky49 @claudia_gln Claudia... ha svegliato noi due, ecco come è il nonno - PianetaMilan : .@acmilan in #TV, la guida: ecco le partite su @SkySport o @DAZN_IT e come vederle - #calcio @SerieA #SerieA… -