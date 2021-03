Covid, ancora in salita i ricoveri: in 24 ore, +84 terapie intensive e +193 altri reparti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute, aumenta il numero di pazienti sia in rianimazione (sono 2.411, con 222 ingressi del giorno) sia negli altri reparti Covid (19.763). In Italia i casi registrati nell'ultimo giorno sono 20.884, su 358.884 tamponi (ieri 17.083 su 335.983). La percentuale di positivi è al 5,8% (era 5,08). Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 2.976.274 e i decessi 98.635 (+347) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 marzo 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute, aumenta il numero di pazienti sia in rianimazione (sono 2.411, con 222 ingressi del giorno) sia negli(19.763). In Italia i casi registrati nell'ultimo giorno sono 20.884, su 358.884 tamponi (ieri 17.083 su 335.983). La percentuale di positivi è al 5,8% (era 5,08). Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 2.976.274 e i decessi 98.635 (+347)

francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - repubblica : Covid, Bassetti: 'Iniziata terza ondata, temo farà male': Per l'infettivologo del San Martino di Genova 'i numeri i… - TgrRai : #COVID 20.884 nuovi casi in 24 ore su 358.884 tamponi processati. Indice di positività al 5,9%. 347 nuovi decessi (… - meriwhi23615533 : RT @francescoseghez: Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per chi p… - FPistilli : RT @RaffaeleFitto: Ospedale #COVID nella @FieraDelLevante di #Bari è già costato il doppio (da 9 a quasi 20mln), doveva prevedere 154 post… -