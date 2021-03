"Come fa Edward ad andare in bagno?" Così Tom Cruise rifiutò quel ruolo - (Di mercoledì 3 marzo 2021) Erika Pomella Edward mani di forbice è un film iconico degli anni '90, reso indimenticabile dall'interpretazione di Johnny Depp. Ma, all'inizio, doveva essere Tom Cruise il protagonista, ma le cose non sono andate Come l'attore aveva immaginato Edward mani di forbice, che andrà in onda questa sera su Rai Movie alle 21.10, è il film di Tim Burton che ha avuto il merito di portare Johnny Depp nell'Olimpo di Hollywood. La pellicola, uscita in sala nel 1990, è una rivisitazione dell'archetipo de La bella e la bestia. Racconta infatti la storia d'amore tra due persone che pur vivendo a poca distanza l'uno dall'altra, appartengono a mondi diversi, separati da pregiudizi e dall'incapacità a comprendere la diversità. Edward mani di forbice, la trama Peggy (Dianne Wiest, vista recentemente in I ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Erika Pomellamani di forbice è un film iconico degli anni '90, reso indimenticabile dall'interpretazione di Johnny Depp. Ma, all'inizio, doveva essere Tomil protagonista, ma le cose non sono andatel'attore aveva immaginatomani di forbice, che andrà in onda questa sera su Rai Movie alle 21.10, è il film di Tim Burton che ha avuto il merito di portare Johnny Depp nell'Olimpo di Hollywood. La pellicola, uscita in sala nel 1990, è una rivisitazione dell'archetipo de La bella e la bestia. Racconta infatti la storia d'amore tra due persone che pur vivendo a poca distanza l'uno dall'altra, appartengono a mondi diversi, separati da pregiudizi e dall'incapacità a comprendere la diversità.mani di forbice, la trama Peggy (Dianne Wiest, vista recentemente in I ...

