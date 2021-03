Chapecoense | un sopravvissuto si salva in un altro incidente

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Unal disastro aereo dellasi èto in un: l’incredibile storia di Erwin Tumiri Unal disastro aereo della, avvenuto nel 2016, si èto in un. Stiamo parlando di Erwin Tumiri. Il tecnico aeronautico boliviano è rimasto coinvolto in unstradale che ha causato la morte di 21 persone. Tumiri, però, è uscito indenne dall’accaduto, riportando soltanto qualche lieve ferita. Leggi su Calcionews24.com

Scampare ad una tragedia è già un miracolo, farlo per due volte nel giro di 5 anni ha del surreale. Eppure è accaduto a Edwin Tumiri: in queste ore è infatti ...Si chiama Erwin Tumiri ed è uno dei superstiti dell'incidente aereo del 2016 che coinvolse la Chapacoense e in cui persero la vita 71 persone ...