Brescia, medico di base muore investito dalla propria auto nel tentativo di riparare un guasto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Shahrok Samiee, 67 anni, medico di base di Ponte Caffaro, in provincia di Brescia, nella mattinata di martedì 2 marzo era impegnato in un giro di visite a domicilio prima di fare rientro nel suo ambulatorio. Era a bordo del suo Suv, quando un guasto meccanico lo ha costretto ad accostare. Una volta sceso dall’auto e aperto il cofano, l’uomo è stato travolto dalla sua vettura ed è stato trascinato per diversi metri. I residenti della zona, allarmati dalle urla, lo hanno subito soccorso, in attesa dell’arrivo del 118 e dei Vigili del fuoco. Le condizioni del medico sono apparse subito gravissime ed è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il dottore è però morto poco dopo essere arrivato in ospedale. Sull’episodio sono in corso indagini da parte delle forze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Shahrok Samiee, 67 anni,didi Ponte Caffaro, in provincia di, nella mattinata di martedì 2 marzo era impegnato in un giro di visite a domicilio prima di fare rientro nel suo ambulatorio. Era a bordo del suo Suv, quando unmeccanico lo ha costretto ad accostare. Una volta sceso dall’e aperto il cofano, l’uomo è stato travoltosua vettura ed è stato trascinato per diversi metri. I residenti della zona, allarmati dalle urla, lo hanno subito soccorso, in attesa dell’arrivo del 118 e dei Vigili del fuoco. Le condizioni delsono apparse subito gravissime ed è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il dottore è però morto poco dopo essere arrivato in ospedale. Sull’episodio sono in corso indagini da parte delle forze ...

mattinodinapoli : Medico muore schiacciato dalla sua auto, Brescia in lutto per Samiee Shahrokh - Piergiulio58 : Medico muore schiacciato dalla sua auto, Brescia in lutto per Samiee Shahrokh. - stuh40 : RT @BighouseSue: @maturefinancier @AeHcat Bergamo, Italy - marco061066 : RT @Ettore572: Covid, choc a Brescia: medico del pronto soccorso causa la morte di due pazienti. Arrestato - BighouseSue : @maturefinancier @AeHcat Bergamo, Italy -