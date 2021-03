Aston Martin inaugura l’era della F1

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Va bene la Mercedes, ma in un certo senso, la presentazione più attesaF1 2021 è quella dell’. In un evento streaming dal sapore classico-moderno, con tanto verde inglese e la Union Jack a coprire il bolide, ha inizio la nuova era di quella che fino a ieri chiamavamo Racing Point. La AMR 21 sarà la vettura con cui Sebastian Vettel cercherà di rilanciarsi, grazie al background niente maledefunta Racing Point ed al legame con Mercedes. Al suo fianco correrà Lance Stroll, al suo secondo anno nel team “di famiglia”. Mercedes svela la sua arma per la F1 2021 PresentazioneF1, com’è la livrea 2021? C’è stata tanta speculazione sui colori definitivinuova monoposto con il glorioso marchio inglese. Alla fine, nel giorno ...

SkySportF1 : ?? Sui social spunta la prima foto della AMR21: sarà davvero così? ???? Diretta qui alle 16 in streaming per scoprirlo… - f1_notizie : L'Aston Martin ha presentato la AMR21, la vettura della stagione 2021 di Formula 1 #F1 - Crono270583 : RT @Gazzetta_it: #AstonMartin #F1, la nuova sfida di #Vettel: “È un altro capitolo, amo le corse e vincere” #AMR21 - SebSeb_5 : RT @P300it: F1 | Aston Martin AMR21, Vettel: “Appena mi hanno contattato mi sono sentito subito motivato” ? di Federico Benedusi ?? https:/… - silvaniotcova : @lftirone7 Aston Martin é pika. -

Ultime Notizie dalla rete : Aston Martin

Sky Sport

L'AMR21 è la monoposto che riporterà la Casa britannica nel Mondiale F1 2021 dopo un'assenza di ben 61 anni. I due piloti della nuova scuderia erede della Racing Point saranno il canadese ...Aspettative elevate, per quanto mostrato da "Mercedes rosa". Curiosità massima, per capire come, Sebastian Vettel , saprà rilanciarsi e ritrovarsi in una nuova avventura.AMR21 va in scena e diventa lo strumento col quale il team di Lawrence Stroll dovrà prendersi ciò che gli è sfuggito un anno fa, ovvero, la palma di terza squadra più veloce in griglia. ...Aston Martin ha svelato la AMR21, la sua monoposto per la stagione 2021 di Formula 1. Ecco com'è la vettura di Sebastian Vettel e Lance Stroll ...Presentazione ufficiale del team Aston Martin F1, con la AMR 21 di Sebastian Vettel e Lance Stroll. Com'è la vettura? Sarà veloce?