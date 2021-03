Achille Lauro – ospite speciale – “benedice” dal palco dell’Ariston (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un outifit audace con parrucca blu, piume rosa e brillantini quello di Achille Lauro, ospite speciale della kermesse sanremese. E durante l’esibizione a Sanremo, le lacrime di sangue che scendono copiose sul volto truccato dell’artista, facendo riferimento alla croce di spine di Gesù, e ancora, alle statue di Madonne e Santi piangenti. Durante l’intima performance, Lauro recita: «Sono il Glam rock. Sono un volto coperto dal trucco. La lacrima che lo rovina. Il velo di mistero sulla vita. Sono la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico. Sessualmente tutto. Genericamente niente. Esagerazione, teatralità, disinibizione. Lusso e decadenza. Peccato e peccatore, Grazia e benedizione. Un brano che diventa nudità. Sono gli artisti che si spogliano, E lasciano che chiunque. Possa ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un outifit audace con parrucca blu, piume rosa e brillantini quello didella kermesse sanremese. E durante l’esibizione a Sanremo, le lacrime di sangue che scendono copiose sul volto truccato dell’artista, facendo riferimento alla croce di spine di Gesù, e ancora, alle statue di Madonne e Santi piangenti. Durante l’intima performance,recita: «Sono il Glam rock. Sono un volto coperto dal trucco. La lacrima che lo rovina. Il velo di mistero sulla vita. Sono la solitudine nascosta in un costume dascenico. Sessualmente tutto. Genericamente niente. Esagerazione, teatralità, disinibizione. Lusso e decadenza. Peccato e peccatore, Grazia e benedizione. Un brano che diventa nudità. Sono gli artisti che si spogliano, E lasciano che chiunque. Possa ...

FranAltomare : Grazie Achille Lauro per mandare i boomer in corto circuito ogni anno. #Sanremo2021 - stazzitta : Arrivo solo per sottolineare il coraggio di Achille Lauro che distrugge tutti i pregiudizi e soprattutto “di rosa e… - rtl1025 : ?? Il primo quadro di Achille Lauro a #Sanremo2021 @AchilleIDOL #FinalmenteSanremo - riscaldinii : RT @marsoblivion_: Buonanotte solo ai Maneskin e ad Achille Lauro #Sanremo2021 - harrysvcuter : RT @ashcoltami: Io avrei pagato per vedere quei vecchi in platea sconcertati da Achille Lauro e invece nulla #Sanremo2021 -