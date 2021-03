Zlatan Ibrahimovic | età | altezza | moglie | figli e genitori

Leggi su giornal

(Di martedì 2 marzo 2021)è senza dubbio uno dei calciatori più forti della Serie A e non solo. Ha giocato in diverse squadre in Italia tra cui Inter, Juventus e Milan ma ha anche avuto diverse esperienze all’estero. Ha giocato infatti in Inghilterra, Spagna e Francia. Inoltre ha avuto una parentesi americana prima di tornare al Milan durante la scorsa stagione di Serie A. La grande novità di Sanremo 2021 è la sua presenza come ospite fisso e già da questa sera sarà infatti sul palco dell’Ariston in compagnia di Amadeus e Fiorello. Andiamo dunque a vedere qualcosa in più su di lui . Quando e dove è natoè nato il 3 Ottobre del 1981 a Malmo, in Svezia. Oggi ha 39 anni ed è alto quasi 2 metri: 1,95m per l’esattezza. Il suo peso è 95 chilogrammi ed il suo stipendio è di 7.2 milioni di euro annui con il Milan, ...