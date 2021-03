Trofeo Laigueglia 2021, la startlist e l’elenco dei partecipanti. Ci sono Nibali, Bernal e Ballerini (Di martedì 2 marzo 2021) Un elenco di partecipanti davvero di gran lusso per la prima classica italiana della stagione. Va in scena domani il Trofeo Laigueglia e, per la corsa ligure, al via troveremo tanti dei migliori corridori al mondo. A partire dal nostro Vincenzo Nibali, passando per Egan Bernal, fino ad arrivare a Michal Kwiatkowski, Nairo Quintana, Mikel Landa e Thibaut Pinot. Spazio anche a uomini da classiche come il recente vincitore della Omloop Het Nieuwsblad Davide Ballerini. Andiamo a scoprire la startlist completa. startlist Trofeo Laigueglia 2021 AG2R CITROEN TEAM ? CALMEJANE Lilian CHAMPOUSSIN Clément FRANK Mathias GASTAUER Ben PRODHOMME Nicolas VENDRAME Andrea VENTURINI Clement ASTANA – PREMIER ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Un elenco didavvero di gran lusso per la prima classica italiana della stagione. Va in scena domani ile, per la corsa ligure, al via troveremo tanti dei migliori corridori al mondo. A partire dal nostro Vincenzo, passando per Egan, fino ad arrivare a Michal Kwiatkowski, Nairo Quintana, Mikel Landa e Thibaut Pinot. Spazio anche a uomini da classiche come il recente vincitore della Omloop Het Nieuwsblad Davide. Andiamo a scoprire lacompleta.AG2R CITROEN TEAM ? CALMEJANE Lilian CHAMPOUSSIN Clément FRANK Mathias GASTAUER Ben PRODHOMME Nicolas VENDRAME Andrea VENTURINI Clement ASTANA – PREMIER ...

Trofeo Laigueglia, domani l'attesa gara di apertura della stagione ciclistica Il grande giorno si sta avvicinando e a Laigueglia è ormai tutto pronto per la gara che, il prossimo 3 marzo, aprirà il calendario professionistico in Italia. Il Trofeo Laigueglia, che quest'anno festeggerà la sua cinquantottesima edizione, vedrà al via via 25 le squadre (il massimo consentito dai regolamenti dell'Unione Ciclistica Internazionale), con sette ...

