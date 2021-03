Sassuolo, De Zerbi: “Vincere col Napoli per dare continuità a prestazioni” (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSassuolo – “Vincere per dare continuità alle prestazioni ma anche per provare a stare vicini a chi ci precede. Sarà una bella gara. Le 100 panchine col Sassuolo sono grande motivo d’orgoglio per me. Non guardo mai a quello che è stato ma a quello che non riuscito a fare. Arrivare a questo traguardo mi dà più responsabilità e voglia di essere adeguato a quello che rappresento”. Così Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo alla vigilia della sfida di campionato in casa contro il Napoli. “Ci siamo consolidati all’ottavo e non è facile. Ed è motivo di orgoglio. Abbiamo fatti tanti gol, il segreto sta nella qualità dei giocatori e della rosa. Veniamo da 13 partite con gol fatti mentre il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “perallema anche per provare a stare vicini a chi ci precede. Sarà una bella gara. Le 100 panchine colsono grande motivo d’orgoglio per me. Non guardo mai a quello che è stato ma a quello che non riuscito a fare. Arrivare a questo traguardo mi dà più responsabilità e voglia di essere adeguato a quello che rappresento”. Così Roberto De, tecnico delalla vigilia della sfida di campionato in casa contro il. “Ci siamo consolidati all’ottavo e non è facile. Ed è motivo di orgoglio. Abbiamo fatti tanti gol, il segreto sta nella qualità dei giocatori e della rosa. Veniamo da 13 partite con gol fatti mentre il ...

sportli26181512 : Sassuolo, De Zerbi: 'Napoli un esame, serve continuità per puntare all'Europa': Sassuolo, De Zerbi: 'Napoli un esam… - Enzovit : Sassuolo, De Zerbi: ''Napoli? Altro esame, altra parttia difficile che vorremmo vincere'' - ilnapolionline : Conferenza stampa Roberto De Zerbi (all. Sassuolo): 'Con il Napoli puntiamo a vincere, sarà una gara bella' -… - clikservernet : De Zerbi: “Le 100 panchine con il Sassuolo un orgoglio. Per il Napoli out Boga e Chiriches” - Paroladeltifoso : Sassuolo, De Zerbi: “Vogliamo vincere per dare continuità alle prestazioni. Napoli? Sa giocare, sarà una bella sfid… -