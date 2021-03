Sanremo 2021 | la commozione di Fedez scioglie il pubblico

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La discesa incerta delle scale, gli occhi che cercano un punto di riferimento sul quale fermarsi e il nastro bianco che unisce il suo microfono a quello di Francesca Michielin per sopperire alle mani che non si possono sfiorare. È così che Fedez calca il palco del suo primo Festival di Sanremo, emozionato e pronto a regalare una performance struggente, che parte lenta e cresce di nota in nota permettendogli di sciogliere l’ansia attraverso una passione che batte forte: quella della musica dal vivo che non ha potuto esercitare per tutto questo tempo.