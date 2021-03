Recovery Plan, Riffeser (Fieg): “Proponiamo un progetto specifico per l’editoria: i punti salienti” (Di martedì 2 marzo 2021) “Proponiamo nel Recovery Plan un progetto specifico per l’editoria che contrasti il rischio di desertificazione del panorama dell’informazione e promuova l’innovazione e la trasformazione digitale del settore”, ha affermato stamane il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti, nel corso di un’audizione alla Commissione Affari costituzionali del Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Lo scorso anno, stimiamo che i ricavi del settore siano diminuiti di più di 600 milioni come conseguenza della crisi, aggravata dagli effetti della pandemia. Per questo – ha rilevato il Presidente della Fieg – sono necessari interventi e risorse per il settore sui quali è auspicabile l’accordo unanime di tutte le forze ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) “nelunperche contrasti il rischio di desertificazione del panorama dell’informazione e promuova l’innovazione e la trasformazione digitale del settore”, ha affermato stamane il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, AndreaMonti, nel corso di un’audizione alla Commissione Affari costituzionali del Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Lo scorso anno, stimiamo che i ricavi del settore siano diminuiti di più di 600 milioni come conseguenza della crisi, aggravata dagli effetti della pandemia. Per questo – ha rilevato il Presidente della– sono necessari interventi e risorse per il settore sui quali è auspicabile l’accordo unanime di tutte le forze ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Transizione sì, ma solo se agroecologica L a chiamano transizione ecologica. È la sfida che si vorrebbe compiere con una parte del tesoretto del Recovery plan. Sfida e ostacolo all'unica idea di sviluppo aggressivo e disuguale che abbiamo da decenni. Oggi il tema è sulla bocca di tutti anche grazie ai soldi in arrivo dall'Europa. Per molti è ...

L'editoria ha perso 600 milioni di euro. Fieg: in Recovery Plan serve progetto specifico per promuovere innovazione digitale | "Proponiamo nel Recovery Plan un progetto specifico per l'editoria che contrasti il rischio di desertificazione del panorama dell'informazione e promuova l'innovazione e la trasformazione digitale del settore", ha ...

Riffeser (Fieg) al Senato: "Nel Recovery Plan un progetto specifico per l'editoria" Tra le richieste, interventi per aiutare la transizione al digitale, favorire l’innovazione ed il ricambio generazionale, sostegno alle edicole ...

