Da oggi, tutti i possessori di The Dark Pictures Anthology: Little Hope potranno accedere gratuitamente al Friend Pass*, che consentirà di vivere l'intera esperienza di gioco con un amico che non possiede il gioco tramite la modalità multiplayer Storia Condivisa. Con il Friend Pass, tutti i giocatori otterranno anche la modalità Curator's Cut, che offrirà una nuova prospettiva con nuove scene esclusive dopo aver giocato la prima volta. Oltre a questi contenuti,i giocatori potranno accedere anche alla colonna sonora del gioco su tutte le principali piattaforme di streaming. Little Hope è il secondo episodio di The Dark Pictures Anthology, una serie di giochi horror cinematograficamente intensi e indipendenti, ...

Ottieni gratuitamente il Friend Pass e la Curator's Cut di Little Hope