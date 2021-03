Mihajlovic: “Non farò prove per il duetto con Ibrahimovic” (Di martedì 2 marzo 2021) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha presentato la partita col Cagliari in conferenza stampa. Se dovessimo vincere col Cagliari saremmo salvi al 90% e possiamo anche pensare a toglierci qualche soddisfazione che meritiamo. Sono molto fiducioso, giocheremo per vincere. Antov giocherà dal primo minuto, non capisce l’italiano ma il serbo sì. È sveglio e intelligente, non è ancora pronto ma impara in fretta. Sono curioso di vederlo domani. Mi dispiace che Ibrahimovic si sia fatto male, a Sanremo andrò in auto perché mia moglie ha paura dell’elicottero. Non potrò fare prove per il nostro duetto ma non ne ho bisogno, il mio secondo mestiere è il cantante anche se non ho recuperato la voce. Sicuramente canteremo meglio se vinciamo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Sinisa, allenatore del Bologna, ha presentato la partita col Cagliari in conferenza stampa. Se dovessimo vincere col Cagliari saremmo salvi al 90% e possiamo anche pensare a toglierci qualche soddisfazione che meritiamo. Sono molto fiducioso, giocheremo per vincere. Antov giocherà dal primo minuto, non capisce l’italiano ma il serbo sì. È sveglio e intelligente, non è ancora pronto ma impara in fretta. Sono curioso di vederlo domani. Mi dispiace chesi sia fatto male, a Sanremo andrò in auto perché mia moglie ha paura dell’elicottero. Non potrò fareper il nostroma non ne ho bisogno, il mio secondo mestiere è il cantante anche se non ho recuperato la voce. Sicuramente canteremo meglio se vinciamo. L'articolo ilNapolista.

