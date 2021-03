Microsoft Surface: l’ex responsabile di Lumia Photography entra nel team imaging (Di martedì 2 marzo 2021) Ari Partinen, ex responsabile di Lumia Photography, ha annunciato su Twitter di essere entrato nel team imaging di Microsoft Surface. Ritorno in Microsoft Ari Partinen ha iniziato a lavorare presso Nokia nel 2009 come esperto di qualità dell’immagine. Successivamente è stato il numero uno del team Nokia Lumia Photography e ha contribuito a rendere gli smartphone Lumia tra i migliori al mondo per scattare foto. Nel 2014, dopo aver lasciato Nokia, è entrato in Apple dove ha lavorato per quattro anni sull’architettura del sistema di telecamere e sulla verifica della qualità dell’immagine. First day in Microsoft Surface ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 2 marzo 2021) Ari Partinen, exdi, ha annunciato su Twitter di essereto neldi. Ritorno inAri Partinen ha iniziato a lavorare presso Nokia nel 2009 come esperto di qualità dell’immagine. Successivamente è stato il numero uno delNokiae ha contribuito a rendere gli smartphonetra i migliori al mondo per scattare foto. Nel 2014, dopo aver lasciato Nokia, èto in Apple dove ha lavorato per quattro anni sull’architettura del sistema di telecamere e sulla verifica della qualità dell’immagine. First day in...

