“Mi sta scoppiando il cuore” Pierpaolo Pretelli senza parole e in lacrime al GF Vip | aspettava quel momento da mesi

momentidiarte : vi prego dovrei innervosirmi per sta cosa ma sto scoppiando a ride - btwcolin : mi sta scoppiando la testa - DavideDannato88 : @GuardaStelle82 @MatteoUghe @lilwolfirekelly @orchideaisalone Cristo, si sente il tuo fegato che sta scoppiando da… - itweetperlagreg : mi sento vuota. mi sta ancora scoppiando la testa. sono esausta. ma dove sono tutti che sono curiosaaaa #gregorelli #tzvip - WeLiveHard : @glauco47293088 @90ordnasselA molto piu' ricchi del magggggico BBBBBilan, mi raccomando fuma ancora che ti sta scop… -

Ultime Notizie dalla rete : sta scoppiando

Yeslife

Pierpaolo Pretelli si è classificato secondo al Grande Fratello Vip 2021 ma per lui tante sorprese, come l'incontro con il figlio Leonardo Ieri sera, dopo cinque lunghissimi mesi, siamo finalmente ...GF Vip, sorpresa speciale per Pierpaolo Pretelli: 'Miil cuore' Dopo tanti mesi è finalmente giunto il momento più atteso di tutto il GF Vip , ovvero quello della finale, e la serata oltre che decretare il vincitore ha assunto i contorni ...Qualche giorno prima della semifinale del GF Vip, andata in onda venerdì sera, Samantha De Grenet è scoppiata in lacrime mentre consolava Rosalinda ...In casa Atalanta sta scoppiando un nuovo putiferio dopo la vicenda legata ad Alejandro Gomez. Altra grana da gestire in spogliatoio con lo sloveno arrabbiato a causa della sostituzione 30 minuti dopo ...