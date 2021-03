Makari, nuova fiction Rai con Claudio Gioè: trama e quando va in onda (Di mercoledì 3 marzo 2021) Presto vedremo l'attore siciliano nei panni di Saverio Lamanna, un detective improvvisato alle prese con misteri e omicidi L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Presto vedremo l'attore siciliano nei panni di Saverio Lamanna, un detective improvvisato alle prese con misteri e omicidi L'articolo proviene da Gossip e Tv.

KatyaBarone : ?? La mia Sicilia in lungo è in largo la mia posizione! Scopri la bellezza dei luoghi della nuova fiction RAI, Màkar… - cheTVfa : ?? #Makari, la nuova fiction di #Rai1 con #ClaudioGioe debutta con un doppio appuntamento lunedì 15 e martedì 16 mar… - lostthemoth : Non ho ancora beccato il promo di Makàri, la nuova serie di Claudio Gioè, sono incazzata con mio padre che cambia s… - cheTVfa : ?? Iniziata oggi la promozione di #Makari, la nuova fiction di #Rai1 con protagonista #ClaudioGioe. Come vi avevamo… -