Le voci su problemi e malattia di Nicola Berti a Tiki Taka non hanno fonti (Di martedì 2 marzo 2021) Le apparizioni in tv durante la trasmissione sportiva Tiki Taka, per il pubblico social, non fanno altro che far diffondere le voci su presunti problemi e malattia di Nicola Berti. L'ex centrocampista dell'Inter e della Nazionale italiana, che ha giocato anche la finale dei Mondiali a USA 94, di tanto in tanto viene invitato nei salotti televisivi per dire la sua sul campionato. Personaggio particolare Berti, che ha sempre avuto un modo di esprimersi tutto suo e senza alcun filtro. Soprattutto quando c'era da lanciare qualche frecciata a Milan e Juventus. La bufala su problemi e malattia di Nicola Berti Proprio la sua faziosità, per certi versi inevitabile considerando ...

