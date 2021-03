Juve sulle spalle di Ronaldo: a - 1 da Pelé nella storia, a +1 su Lukaku in serie A (Di martedì 2 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di martedì 2 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

forumJuventus : #JuveSpezia, oggi ore 20:45: le probabili formazioni. GdS: 'Pirlo deve affidarsi ancora ai due parametri zero: Rabi… - zazoomblog : Juve sulle spalle di Ronaldo: a - 1 da Pelé nella storia a +1 su Lukaku in serie A - #sulle #spalle #Ronaldo:… - sportli26181512 : Juve sulle spalle di Ronaldo: a -1 da Pelé nella storia, a +1 su Lukaku in serie A: Juve sulle spalle di Ronaldo: a… - Gazzetta_it : #Juve sulle spalle di #CristianoRonaldo: a -1 da #Pelé nella storia, a +1 su #Lukaku in serie A #juvespezia… - temujin81 : @Pacos05990547 @hevalwoland @ZZiliani no, la Juve ha Cagliari prima e Benevento poi, il Napoli ha prima Milan, poi… -