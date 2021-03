Inail | infortunio Covid anche per gli infermieri no vax

(Di martedì 2 marzo 2021)gli operatori sanitari che hanno deciso di non vaccinarsi contro ilhanno diritto all’qualora dovessero contagiarsi in occasione di lavoro. Lo ha chiarito l’in una lettera...

La tutela sull'comunque dovuta, spiega l, anche se c' colpa del lavoratore purch non ci sia dolo. Si perde per la possibilit di chiedere un risarcimento dal datore di lavoro. Oggi l ...Secondo l'analisi condotta dalla Consulenza statistico attuariale dell', il 43,6% delle ... Nel periodo 2015 - 2019, la caduta è la prima causa diper le donne (26,7% sul totale dei casi ...Secondo i dati diffusi dall’Inail ed elaborati dall’Ires Cgil Marche, nel 2020 sono stati denunciati 15.714 incidenti ...Anche gli operatori sanitari che hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid hanno diritto all’infortunio qualora dovessero contagiarsi in occasione di lavoro. Lo ha chiarito l’Inail in una lettera ...