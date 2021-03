Il farmacista di Max Gazzè | testo | video e significato della canzone di Sanremo 2021

(Di martedì 2 marzo 2021) Maxè in gara al Festival diper la sesta volta nella sua carriera con il brano Il. Questa sera inizia la 71esima edizione del “Festival di” e Maxsi presenterà per la sesta volta all’Ariston in 22 anni. Nel 1999 l’artista si era presentato tra le Nuove Poste con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Max Gazzè è in gara al Festival di Sanremo per la sesta volta nella sua carriera con il brano Il farmacista. Questa sera inizia la 71esima edizione del "Festival di Sanremo" e Max Gazzè si presenterà ... Classe 1967, Max Gazzè è uno dei veterani del Festival di Sanremo 2021. Dieci album da solista all'attivo, sul palco ...