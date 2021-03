Grande Fratello Vip 5: dopo la vittoria di Tommaso Zorzi la sorella Gaia si scatena sui social con un post e il web insorge (Di martedì 2 marzo 2021) Grande Fratello Vip 5, si è conclusa ieri sera la quinta edizione del reality con la vittoria di Tommaso Zorzi. Il noto influencer era il favorito per i bookmakers ormai da diversi mesi ed effettivamente così è stato. È stata questa l’edizione più lunga di sempre del reality, visto che è iniziato a settembre e terminato ieri, lunedì 1 marzo. Un Grande successo quello ottenuto dal reality di Canale 5 e condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. dopo la puntata, la maggior parte dei concorrenti sono andati a festeggiare in un hotel e sembra che sia sorta l’ennesima polemica. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto nella notte? Grande Fratello Vip 5, il vincitore di questa edizione è Tommaso ... Leggi su baritalianews (Di martedì 2 marzo 2021)Vip 5, si è conclusa ieri sera la quinta edizione del reality con ladi. Il noto influencer era il favorito per i bookmakers ormai da diversi mesi ed effettivamente così è stato. È stata questa l’edizione più lunga di sempre del reality, visto che è iniziato a settembre e terminato ieri, lunedì 1 marzo. Unsuccesso quello ottenuto dal reality di Canale 5 e condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini.la puntata, la maggior parte dei concorrenti sono andati a festeggiare in un hotel e sembra che sia sorta l’ennesima polemica. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto nella notte?Vip 5, il vincitore di questa edizione è...

trash_italiano : HO BISOGNO DI UN GRANDE FRATELLO JUNIOR. #GFVIP - QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - Corriere : Grande Fratello Vip: trionfa Zorzi, Pretelli battuto al televoto - ANDREA41N : RT @Nicknameless_: ma vi pagano per leccare il culo a quelli del grande fratello (e in generale ai ricchi) o? - blueistop : RT @carlottaaluigi: “Benvenuto al Grande Tommaso... al Grande Fratello Vip” Alfonso aveva già predetto che sarebbe stato il gf di Tommy #… -