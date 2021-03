Fedez e il Codacons: tutte le loro battaglie prima di Sanremo (Di martedì 2 marzo 2021) Fedez e il Codacons hanno una storia lunga mesi. Ripercorriamo, per quanto possibile, cos’è successo tra loro. Ciò che lega Fedez e il Codacons è un sentimento che dura ormai da molti mesi. Il tutto ha avuto inizio quando il rapper, insieme a sua moglie Chiara Ferragni, hanno lanciato lo scorso anno, durante il lockdown, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 2 marzo 2021)e ilhanno una storia lunga mesi. Ripercorriamo, per quanto possibile, cos’è successo tra. Ciò che legae ilè un sentimento che dura ormai da molti mesi. Il tutto ha avuto inizio quando il rapper, insieme a sua moglie Chiara Ferragni, hanno lanciato lo scorso anno, durante il lockdown, L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

vero_federica : Come immagino il codacons in questo momento mentre aspetta l’esibizione di @Fedez #Sanremo2021 - wonder_ste : @arch_ts @Fedez @panchi91 Anche lui atomico, ma il mio cuore et per @Fedez @panchi91 e io Codacons...?????? #Sanremo2021 - mysslightnyng : RT @MarTer_13: Buona settimana più Italiana dell’anno ?? Mi raccomando, mettete su la moka alle 21, prendete un calmante prima di Achille La… - Juvedward : In questo momento sto vivendo solo per vedere Fedez stasera a Sanremo con la Michelin. Federico Lucia i send you my… - MarTer_13 : Buona settimana più Italiana dell’anno ?? Mi raccomando, mettete su la moka alle 21, prendete un calmante prima di A… -