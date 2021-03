Covid, Sileri: “Consiglio sempre di indossare la mascherina Ffp2 laddove c’è più rischio” (Di martedì 2 marzo 2021) "Io Consiglio sempre di indossare la mascherina Ffp2 laddove c'è più rischio, dove c'è più occasione di incontrare persone. Mezzi pubblici per esempio, ma anche all'aperto, penso agli affollamento ai Navigli. È quello che dico anche a mia madre. È come un maglione, se fa più freddo bisogna usare quello più pesante". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) "Iodilac'è più, dove c'è più occasione di incontrare persone. Mezzi pubblici per esempio, ma anche all'aperto, penso agli affollamento ai Navigli. È quello che dico anche a mia madre. È come un maglione, se fa più freddo bisogna usare quello più pesante". L'articolo .

fattoquotidiano : Covid, Sileri su La7: “Vaccinare il 70% delle persone entro giugno? Possibile, più che probabile. Milioni di dosi d… - Adnkronos : 'Serve un cambio di passo' - orizzontescuola : Covid, Sileri: “Consiglio sempre di indossare la mascherina Ffp2 laddove c’è più rischio” - 1GROSSI : Covid, Sileri: «Se in molti non vorranno vaccinarsi, introdurremo qualch... - Notiziedi_it : Covid, Sileri: “Varianti? Prudenza, ma non fasciamoci la testa in anticipo” -