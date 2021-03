Covid | Antonelli Cts | “È piena terza ondata e variante Gb dominerà”

(Di martedì 2 marzo 2021) In alcune Regioni, l’Italia è nel pieno delladi-19. “Se poi la si vuole definire secondacon un ulteriore picco oè solo una questione di definizioni, fatto sta che dimostra una circolazione e una presenza del virus importante”. Lo ha dichiarato a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24 Massimo, direttore dell’Unità di Anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza Coronavirus. “Lainglese” di Sars-CoV-2 “ormai prenderà il sopravvento – ha confermato l’esperto – e comporterà inevitabilmente una maggiore circolazione e un aumento dei contagi. Se anche la maggior parte della popolazione che venisse contagiata avesse sintomi minori, ...

