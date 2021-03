Barcellona | Bartomeu in libertà provvisoria | rilasciato l’ex presidente blaugrana dopo l’interrogatorio

(Di martedì 2 marzo 2021) Josep Maríainessere arrestato ieri dalla polizia spagnola nell'ambito dell'inchiesta sul Barcagate, l'exdel club, è statodalle autorità locali e si trova attualmente in.A riportarlo è "Gianlucadimarzio", secondo cui, il Tribunale Superiore di Giustizia catalano ha informato - tramite un comunicato - del fatto chesi sia avvalso della facoltà di non rispondere durantea cui è stato sottoposto nella giornata di ieri."Il tribunale di istruzione 13 di, all’interno di una causa aperta nel maggio 2020 per i reati di ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Bartomeu

L'ex presidente del, Josep Maria, classe 1963, è stato messo in stato di fermo della sezione reati finanziari dei Mossos d'Esquadra per un presunto reato di gestione sleale e corruzione . I giornali ...Un'era che dimentichi in fretta il disastroe riporti i blaugrana in vetta al calcio ... E SE MESSI SE NE VA? - Dal palco ecco poi una provocazione: e se Messi se ne va? 'Il...In manette anche l’ex capo del personale, Jaume Masfeerrer e l’attuale direttore generale del club, Oscar Grau nell’ambito dell’inchiesta sul caso «Barçagate» ....Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 2 marzo 2021. Marca "Frenata (prima del derby)" Spazio per il Real Madrid.