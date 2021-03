Asl Torino: «Granata ad alta contagiosità. Bisogna tutelare la salute pubblica» (Di martedì 2 marzo 2021) L’Asl di Torino ha impedito alla squadra Granata di raggiungere l’Olimpico per il match contro la Lazio: le parole del direttore generale L’Asl di Torino ha impedito alla squadra Granata di raggiungere l’Olimpico per il match contro la Lazio, in programma oggi alle ore 18,30. Queste le dichiarazioni del direttore generale Carlo Picco ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «La situazione rispetto a quando è stato redatto il protocollo si è modificata. Le varianti sono in espansione: il Torino non parte per tutelare la salute pubblica. contagiosità alta, precauzione necessaria». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) L’Asl diha impedito alla squadradi raggiungere l’Olimpico per il match contro la Lazio: le parole del direttore generale L’Asl diha impedito alla squadradi raggiungere l’Olimpico per il match contro la Lazio, in programma oggi alle ore 18,30. Queste le dichiarazioni del direttore generale Carlo Picco ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «La situazione rispetto a quando è stato redatto il protocollo si è modificata. Le varianti sono in espansione: ilnon parte perla, precauzione necessaria». Leggi su Calcionews24.com

