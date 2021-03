A Bruxelles come a Roma, l’Europa sta fallendo sui vaccini (Di martedì 2 marzo 2021) Forse, per evitare sia gli irritanti qualunquismi che le irragionevoli difese d’ufficio, dovremmo partire da quello che la stessa Commissione Europea ha dichiarato, per voce della sua presidente Ursula von der Leyen. Appena tre settimane fa, l’ex ministra della difesa tedesca spiegava che “è certo che oggi non siamo dove vorremmo essere nella lotta contro il virus”. Questo è un dato di fatto, non è un articolo di qualche opinionista un po’ troppo avaro di fatti e dettagli. Se, dunque, gli stessi vertici dell’Unione ammettono parte delle critiche, qualcosa bisognerà pur dire sul fallimento della strategia continentale sui vaccini. Un fallimento per il momento limitato a questa fase: non è escluso che cambi verso nei prossimi mesi, già con le consegne del secondo trimestre e con l’attivazione di qualche sito produttivo in più. Ma era a cavallo dell’inverno e della ... Leggi su wired (Di martedì 2 marzo 2021) Forse, per evitare sia gli irritanti qualunquismi che le irragionevoli difese d’ufficio, dovremmo partire da quello che la stessa Commissione Europea ha dichiarato, per voce della sua presidente Ursula von der Leyen. Appena tre settimane fa, l’ex ministra della difesa tedesca spiegava che “è certo che oggi non siamo dove vorremmo essere nella lotta contro il virus”. Questo è un dato di fatto, non è un articolo di qualche opinionista un po’ troppo avaro di fatti e dettagli. Se, dunque, gli stessi vertici dell’Unione ammettono parte delle critiche, qualcosa bisognerà pur dire sul fallimento della strategia continentale sui. Un fallimento per il momento limitato a questa fase: non è escluso che cambi verso nei prossimi mesi, già con le consegne del secondo trimestre e con l’attivazione di qualche sito produttivo in più. Ma era a cavallo dell’inverno e della ...

